Am Freitag ist in Pirmasens eine Frau angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 57-Jährige gegen 10.40 Uhr in der Zweibrücker Straße die Hillstraße überqueren. Ein 59-jähriger Fahrer eines Opel Vivaros war auf der Hillstraße unterwegs und wollte in die Zweibrücker Straße einbiegen. Dabei übersah er jedoch die querende Fußgängerin und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall und dem anschließenden Sturz verletzte sich die Frau. Sie kam ins Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.