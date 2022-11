Während es sich in den vergangenen Wochen für manche Autofahrer gelohnt hat, in Frankreich zu tanken, dürfte sich das nun geändert haben. Seit Mittwoch ist im Nachbarland das Benzin wieder deutlich teurer geworden. Der staatliche Zuschuss sinkt von bislang 30 Cent pro Liter bis Jahresende auf zehn Cent und soll danach komplett wegfallen. Der Energiekonzern Total reduziert seinen zusätzlich gewährten Rabatt von bislang 20 Cent auf zehn Cent bis zum Jahresende. Ursprünglich war vorgesehen, dass der Tankrabatt bereits Anfang November reduziert wird. Weil in Frankreich jedoch wochenlang Raffinerien bestreikt wurden, gab es Engpässe an Tankstellen Das führte wiederum dazu, dass in den grenznahen Regionen Elsass und Lothringen zeitweise verboten war, Benzin in Kanister abzufüllen. Die französische Regierung entschied daher, den Rabatt um einen halben Monat zu verlängern. Damit wollte sie einen Ansturm auf die Tankstellen verhindern. In Bitche kostete der Liter Super plus am Mittwoch 1,86 Euro, Diesel 1,81 Euro.