Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Frank Dupree Trio eröffnete das Euroclassic-Programm in Pirmasens mit einem hochkarätigen Konzert voller Witz und Tempi, in dessen Atmosphäre die Besucher nur allzu gerne eintauchten. 85 Jazzliebhaber kamen in die Festhalle, die am Dienstag – mit Kronleuchtern schummrig illuminiert – lässige Clubstimmung atmete.

Klavierwerke zum Jazz zu bringen, hat sich das Frank Dupree Trio vorgenommen – und das ist den Musikern auf das Feinste gelungen. Außerdem wissen sie sich bestens zu inszenieren.