Ralph Krieger, Leiter des protestantischen Dekanats Pirmasens, erklärt, was es mit dem Christkind auf sich hat.

„Dass wir im deutschsprachigen Raum Weihnachten am 24. Dezember feiern, scheint mit unserem Kulturkreis zusammenzuhängen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt an Heiligabend das Christkind.

Das Bild des Christkindes wurde wahrscheinlich von Martin Luther geprägt. Bis zur Zeit Luthers brachte der Heilige Nikolaus am 6. Dezember die Geschenke. Luther wollte sich jedoch von der Heiligenverehrung lösen und die Aufmerksamkeit mehr auf die Feier der Geburt von Jesus lenken. Er prägte dann die Vorstellung des Christkindes als engelsgleiche Figur in einem weißen Kleid. Die Figur des Weihnachtsmanns hingegen orientiert sich an der Vorstellung vom Nikolaus, der die braven Kinder beschenkt und die frechen Kinder bestraft.

Coca-Cola prägt unser Bild vom Weihnachtsmann

Unsere heutige Vorstellung von einem gütigen Mann mit weißem Bart und einem roten Mantel entstand erst durch die von Coca-Cola für einen Werbespot geschaffene Figur. Im englischsprachigen Raum bringt der Weihnachtsmann am Morgen des 25. Dezember die Geschenke.“