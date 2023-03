Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag fliegen in der Wasgauhalle bei der 1. Internationalen Boxnacht des BC Pirmasens die Fäuste. Da so viele Meldungen vorliegen, wird bereits ab 14 Uhr gekämpft. Auch Boxer aus Frankreich, Luxemburg und der Schweiz reisen an. Ein Ringrichter war einst Medaillengewinner bei Olympischen Spielen.

Wie viele Kämpfe sind zu erwarten?

Geplant sind 38 Kämpfe. Bernd Schwab, der Vorsitzende des gastgebenden Boxclubs Pirmasens, rechnet jedoch mit „nur“ 30 Duellen. „Erfahrungsgemäß