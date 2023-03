Zu Wochenbeginn war es mit knapp 16 Grad fast frühlingshaft warm, um die Mittagszeit gab es sogar ein bisschen Sonne. Im Strecktalpark haben die beiden Arbeitskollegen Timo Krebs und Ulrike Frey das Wetter ausgenutzt, um sich in ihrer Mittagspause ein bisschen die Beine zu vertreten. In unserem Spontaninterview haben sie uns verraten, warum sie jetzt schon in Frühlingsstimmung sind.

Was machen Sie denn hier?

Timo Krebs: Wir machen gerade Mittagspause. Wir arbeiten beim Amt für Jugend und Soziales in der Maler-Bürkel-Straße. Dort sind wir beide Sachbearbeiter.

Sind Sie in der Mittagspause öfter im Strecktalpark unterwegs?

Ulrike Frey: Sehr oft, ja. Sofern es mit dem Wetter passt. Als Kollegen schlendern wir hier öfter rum. Da genießen wir einfach ein bisschen die Zeit zum Abschalten.

Und Sie haben bei den Temperaturen heute wahrscheinlich zum ersten Mal in diesem Jahr die Jacke ausgezogen …

Timo Krebs: Ja, genau. Heute Mittag ist es einfach schön, da drängt es einen nach draußen. Wir drehen jetzt hier eine Runde.

Ulrike Frey: Vielleicht setzen wir uns auch ein bisschen und quatschen ein wenig privat.

Sind Sie ausgesprochene Frühlingsmenschen?

Ulrike Frey: Ja, eigentlich schon.

Timo Krebs: Wir freuen uns schon auf die Sonne, da ist die Stimmung auch besser.

Sind Sie im Frühling irgendwie sportlich oder anderweitig draußen aktiv?

Timo Krebs: Ich habe vor, wieder ein bisschen mehr zu joggen. Wenn es jetzt dauerhaft wärmer wird, bin ich auch wieder mit dem Mountainbike unterwegs. Der Pfälzerwald ist ja immer wieder schön. Frühling ist für mich die Zeit, mich mit Leuten, die ich gern habe, in meiner Freizeit zu treffen. Einfach ein bisschen Spaß haben.

Ulrike Frey: So geht es mir auch. Man muss ja keine Sportskanone sein, aber ein bisschen Bewegung tut einfach gut. Ich laufe zum Beispiel sehr gerne und dafür nutze ich auch gerne den Strecktalpark hier.