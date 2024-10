Nur einen Kampf hatte Andreas „Andy“ Kiefer aus Höheischweiler bei den Weltmeisterschaften der Veteranen-Ringer – und den verlor er denkbar knapp.

Der Trainer des AC Thaleischweiler unterlag bei seiner fünften und wohl letzten WM-Teilnahme im kroatischen Porec in der 88-Kilo-Gewichtsklasse griechisch-römisch der Ü40 dem Kasachen Bakytzhan Nuradinov unglücklich mit 7:8 Punkten. In die Hoffnungsrunde kam der 44-Jährige nicht, weil sich Nuradinov im nächsten Kampf dem Ungarn Attila Benko geschlagen geben musste. Kiefer landete mit dieser knappen Niederlage gegen den WM-Dritten von 2023 auf Rang neun unter 16 Kämpfern.

Olympiasieger auf Rang drei

„Es ist ärgerlich. Ich führe souverän 5:0, dann zieht er einen Kopfzug, macht vier Punkte und am Ende gewinnt er mit 8:7“, sagte Kiefer und fügte hinzu: „Es war mehr drin, aber meine Verletzung hat sich zu sehr ausgewirkt, gerade am Ende des Kampfes.“ Weltmeister wurde der US-Amerikaner Joseph Clay Forsman, Bronze ging an den Titelverteidiger aus Ägypten, den Olympiasieger von 2004 und Olympia-Dritten von 2012, Karam Ebrahim Gaber.