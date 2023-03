Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das markante Eckhaus zwischen Teich- und Schachenstraße, in dem früher das Café Matheis zu finden war, wird umgebaut. Es entstehen Sozialwohnungen mit integrativem Charakter. Ein Mannheimer Investor hat das 1914 erbaute Haus gekauft und will in zwei Jahren die ersten Mieter einziehen lassen.

Der Bauunternehmer Matthias Hörner ist ganz begeistert von seinem ersten Projekt in Pirmasens. Der Altbau hat im Innern zum Teil noch die alten Böden. Das Treppengeländer will Hörner