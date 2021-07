Geistliche sind mit allerlei Dingen beschäftigt. Vermehrt kommt es mittlerweile dazu, dass sie sich eine Auszeit nehmen. Drei Seelsorger der pfälzischen Landeskirche nehmen zur Zeit ein Sabbatjahr. Einer davon der ehemalige Pirmasenser Dekan Michael Diener.

Diener und die anderen lassen sich im Laufe ihrer Dienstzeit in Form eines Sabbatjahrs (Ruhejahrs) meist für ein Jahr freistellen. Sie wollen neue Kraft schöpfen, etwas anderes tun: Reisen, sich fortbilden, der Familie mehr Zeit schenken, sich sozial engagieren.

Die meisten Pfarrerinnen und Pfarrer, die sich für eine solche bezahlte Auszeit entscheiden, sind zwischen 50 und 60 Jahre alt. Doch auch jüngere Kollegen machten ein „Sabbatical“, berichtet Pfarrer Thomas Jakubowski, der Vorsitzende der pfälzischen Pfarrvertretung, des Berufsverbandes der Pfarrschaft in der Pfalz und Saarpfalz. Sie gingen etwa in Elternzeit oder pflegten Angehörige.

Kirchengemeinden sind nicht begeistert, wenn der Pfarrer ein Jahr fehlt

Dabei haben die Nehmer eines Sabbatjahrs in der Regel über einen Zeitraum von sechs Jahren in Vollzeit Geld angespart, indem sie auf einen Teil des Gehalts verzichteten. Dieses Geld wird während des Freijahres ausbezahlt, auch alle anderen Versorgungsansprüche laufen weiter. Viele Pfarrerinnen und Pfarrer hängen ein Sabbatjahr an das Ende ihrer Dienstzeit − und können somit ohne finanzielle Einbußen früher den Weg in den Ruhestand einschlagen.

Ein Sabbatjahr will gut vorbereitet und organisiert sein, betont Jakubowski. Der Pfarrermangel und die Arbeitsverdichtung würden es allerdings immer weniger Pfarrern ermöglichen, sich länger von ihrer Arbeit loszueisen. Für die zeitweise Vakanz muss eine Vertretung gefunden werden, andere müssen die Arbeit mitmachen.

Die Kirchengemeinden seien nicht immer davon begeistert, wenn Frau Pfarrerin oder Herr Pfarrer ein Jahr lang fehlten, merkt Jakubowski an. Fälle, in denen das Sabbatjahr nicht gewährt wurde, seien ihr jedoch nicht bekannt, informiert Oberkirchenrätin Marianne Wagner, die Dezernentin für das kirchliche Personal der Landeskirche.

Nach Namibia gereist, Buch geschrieben

Michael Diener möchte nicht soweit gehen, zu behaupten, dass sein Sabbatjahr seit vergangenem September ihn zu einem neuen Menschen gemacht hat. Doch sei es für ihn ein guter Übergang zwischen seinem früheren Amt als Präses des pietistischen Gnadauer Verbands in Kassel und seiner Funktion als neu gewählter Dekan von Germersheim, sagt er. Noch bis Ende August nutzt der 58-Jährige die freie Zeit für Reisen und kümmert sich mehr um seine Familie und Freunde.

„Ich bin dankbar dafür, dass ich mir ein Innehalten gönnen und den Blick zurück und nach vorne richten kann“, sagt der frühere Dekan von Pirmasens, der auch dem Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland angehört. Corona machte zwar Dieners Traum von einem langen Urlaub in Australien und Neuseeland einen Strich durch die Rechnung. Doch flog er mit seiner Frau nach Namibia und schrieb ein Buch, in dem er neue Wege für die pietistisch-evangelikale Bewegung und die evangelische Kirche aufzeigen will.