Die Sanierung der Fahrbahn auf der B10 befindet sich in den letzten Zügen, berichtet der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern. Am Freitag begann der Rückbau der Verkehrssicherung. Mitte kommender Woche soll die Baustelle verschwunden sein. Dann sind alle Anschlussstellen wieder frei, und der Verkehr kann fließen. Dem Landesbetrieb zufolge gingen die Arbeiten an der B10 zügig voran, sodass die Baustelle etwa anderthalb Monate früher als gedacht abgebaut wird. Die Firma Gerst und Juchem aus Edenkoben hat die Sanierung ausgeführt, die Kosten betragen rund drei Millionen Euro.