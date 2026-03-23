Mit einer Ex-Nationalspielerin hat der TTC Höhfröschen den Tischtennis-Pfalzpokal der Damen gewonnen.

Nur fünf Teams nahmen diese Saison am Pfalzpokal der Damen teil. Zwei davon waren der TTC Dahn und der TTC Höhfröschen, die beim Final-Four-Turnier in Albersweiler im Halbfinale aufeinandertrafen. Dort punkteten für Dahn nur Fabienne Blank und Victoria Kästner im Doppel gegen Stefanie Hess und Julia Ehrhard. Die frühere Bundesligaspielerin Tanja Krämer, ihre Tochter Trixi sowie Michelle Stegner holten Höhfröschens vier Zähler. Im Endspiel siegten Krämer & Co abermals mit 4:1 gegen den TTV Edenkoben II und qualifizierten sich somit für die deutschen Pokalmeisterschaften.

Zu den Herren des TTC Dahn, die ohne ihre beiden Besten, Christoph Brubach und Andy Halinski, zur Endrunde antraten. „Wir haben beim Losen Pech gehabt und die stärkste Mannschaft erwischt“, meinte Marvin Glatz zur 3:4-Halbfinalniederlage gegen den späteren Pfalzpokalsieger TV Colgenstein-Heidesheim, der ebenso wie die Wasgaustädter zur Spitzengruppe der Verbandsoberliga zählt. Glatz: „Wir haben aus der Mannschaft das Maximale rausgeholt.“ Weil er mit Lennard Heintze einen nicht unbedingt erwarteten Sieg im Doppel einfuhr, lag der TTC sogar 3:2 vorne. Dann aber verloren Glatz und Johannes Friedrich die abschließenden Einzel. „Ein Spiel hätte von mir kommen müssen, dann hätten wir gewonnen. Im Finale hätten wir gegen Neustadt bestimmt eine Chance gehabt“, sagte Glatz. Im Pokal-Halbfinale der Bezirksligen unterlag der TV Höheinöd der TSG Haßloch mit 2:4. Im Pokal-Halbfinale der Kreisligen verlor Dahn III mit 1:4 gegen Edenkoben V.