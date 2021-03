Die 25 Meter lange Treppe, die Fröbelgasse und Alleestraße verbindet, soll für 350.000 Euro saniert werden. Dem stimmte der Hauptausschuss des Stadtrats am Montag geschlossen zu. Bürgermeister Michael Maas nannte die Treppe „eine wichtige fußläufige Verbindung“, da sie die Fußgängerzone und die Landgraf-Ludwig-Realschule plus, Standort Alleestraße (Foto), verbinde. Sie besteht aus „54 Stufen aus Naturstein, die wir erhalten wollen“, sagte Maas. Das über 100 Jahre alte Bauwerk sei in sehr schlechtem baulichem Zustand. Die Denkmalschutzbehörde hat der Erneuerung, die mit der Sanierung der ebenfalls denkmalgeschützten Schule einhergehen soll, bereits zugestimmt. Neben der eigentlichen Treppe werden auch die Handläufe und die Beleuchtung erneuert.