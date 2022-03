Mit Spaßkabarett setzen die Gräfensteiner Theaterspiele ihr Programm fort. Am Samstag, 9. April, 20 Uhr, taucht Markus Weber, Philosoph und promovierte Apotheker als „Fräulein Baumann“ auf. Sie hat etwas mit Johannes Heesters gemein.

Als „Fräulein Baumann“, der schrulligen über Hundertjährigen, ist er seit 2017 zu einem der großen Redner in der badisch- pfälzischen Fastnacht geworden. „Lachen ist die beste Medizin“, sagt Weber und trägt seit 2017 mit seinen Auftritten dazu bei, das Motto umzusetzen.

Im Alltag als Apotheker tätig, ist Weber neben der Pharmazie äußerst vielseitig künstlerisch aktiv. Er besuchte die Schauspielschule Irene Haller, erhielt Gesangs -und Steppunterricht, und er ist Mitglied des Magischen Zirkels. In seinen Lesungen begeistert er die Zuhörer mit kunstvoll- lebendiger Rezitation, und mit geistreichen Zaubereien fasziniert er sein Publikum auf anspruchsvollem Niveau: Man lacht und staunt und wird dabei bestens unterhalten. Dies gelingt ihm auf der Bühne auch als „Fräulein Baumann“.

Dieses „Fräulein Baumann“, das mit seinen Beschwerden und Erlebnissen aus dem Alltag stets den Nagel auf den Kopf trifft, ist ihres grandiosen Humors wegen, gepaart mit Schlagfertigkeit und verschmitzter Hintergründigkeit, seit einigen Jahren zur „Grande Dame“ der Kurpfälzer Fastnacht geworden und steht darüber hinaus zu Recht als Mundart- Kabarettistin auf der Bühne. Hier erlebt man sie im Vollkostüm als Comedy- Figur aus der wilhelminischen Zeit, als die „letzte Überlebende aus Heesters Krabbelgruppe“.

Lachen und Kopfkino

Der Mann, der sie darstellt, geht ganz in seiner Kultfigur auf. Er erweckt sie nur durch Mimik, Gestik und altersgemäße Sprache zum Leben, als ob sie real lebendig wäre. So setzt er köstliche Unterhaltung in Szene mit Themen, die das Leben schreibt. Kopfkino hält auch ihre Freundinnen am Leben, die Lisbeth, Agathe, Aurelia, Erna. Mit allen nimmt sie es noch auf, die Klassentreffen finden mittlerweile halt ohne Lehrer statt.

Zu erzählen hat das „Fräulein Baumann“ reichlich, ob im Fastnachtssaal oder auf der Theaterbühne: Geschichten, die das Leben schreibt, mit eigenwilligen Interpretationen und merkwürdigen Blicken hinter die Kulissen, ganz zum Amüsement des Publikums.

Info

Karten für das Gastspiel sind erhältlich im Rodalber Backhaus (Lindersbachstraße), bei Toto & Lotto Schneider (Hauptstraße) und bei der Tourist- Info im Rathaus , Telefon 06331 234180.