„Oh wie schön ist Panama“ heißt eine Kindergeschichte von Janosch. Im Jubiläumsjahr 75 Jahre Pirmasenser Rundschau ruft die RHEINPFALZ zu einem Wettbewerb auf: Schicken Sie uns die schönsten Aufnahmen aus der Südwestpfalz.

Pirmasens und die Südwestpfalz haben viele schöne Motive zu bieten. Die Bandbreite reicht von Burgen über den Pfälzerwald bis hin zu Details aus dem Stadt- und Dorfleben. Gibt es eine schöne Hausfassade? Haben Sie eine besondere Tieraufnahme gemacht oder einen idyllischen Ort in Szene gesetzt, der Ihnen gut gefällt? Konnten Sie ein Farbenspiel aus Licht und Schatten fotografisch dokumentieren?

Lassen Sie uns und die anderen RHEINPFALZ-Leser daran teilhaben. Der Fotowettbewerb der Pirmasenser Rundschau steht unter dem Motto „So schön ist die Südwestpfalz“. Sicherlich werden einige Aufnahme von bekannten Motiven wie der Burg Gräfenstein dabei sein. Wir freuen uns aber auch ganz besonders über nicht so bekannte Fleckchen in der Region, die aber möglicherweise umso attraktiver oder außergewöhnlicher sein können.

Wer mitmachen möchte, kann bis zum 15. August sein Foto an die Redaktion schicken. Eine Jury – bestehend aus Redaktionsmitgliedern und RHEINPFALZ-Fotograf Martin Seebald – wird die Bilder anschließend sichten und bewerten. Die schönsten Fotos veröffentlichen wir in der Pirmasenser Rundschau und auf rheinpfalz.de.

Was gilt es zu beachten?

Jeder Teilnehmer darf nur ein Foto schicken. Hoch- oder Querformat spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist jedoch, dass Sie die Rechte an dem Bild besetzen. Das bedeutet, Sie müssen es selbst gemacht haben. Sollten andere Personen auf dem Bild zu sehen sein, müssen sie damit einverstanden sein, dass die Aufnahme gegebenenfalls in der RHEINPFALZ veröffentlicht wird. Die Fotos müssen In Pirmasens oder dem Landkreis Südwestpfalz entstanden sein.

Was gibt es zu gewinnen?

Zu einem Wettbewerb gehören natürlich auch Preise. Für die ersten drei Plätze gibt es Tankgutscheine im Wert von 60, beziehungsweise 40 und 20 Euro. Die Fotografen, deren Aufnahmen auf den Plätzen vier bis zehn Landen, können sich über ein RHEINPFALZ-Handtuch mit dem Aufdruck „Uffbasse“ freuen. Die Gewinner werden von uns nach der Sitzung der Jury benachrichtigt.

Wie kann ich mitmachen?

Wer bei dem Wettbewerb unter dem Motto „So schön ist die Südwestpfalz“ mitmachen will, kann sein Foto bis zum Montag, 15. August, an folgende Mailadresse schicken: redpir@rheinpfalz.de. Schreiben Sie uns bitte dazu, wo das Foto entstanden ist und was es zeigt. Um die Bearbeitung zu erleichtern, wäre es nett, wenn Sie uns zudem ihre Telefonnummer und Anschrift übermitteln könnten. Diese Daten werden selbstverständlich nicht veröffentlicht.