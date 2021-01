Das Finanzamt Pirmasens als Vorreiter: Gemeinsam mit dem Finanzamt Kusel-Landstuhl beteiligt sich die Behörde an einem Pilotprojekt des Landes zur Förderung des Klimaschutzes.

In Kooperation mit dem LBB, dem Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, werden an den Standorten Pirmasens und Kusel Fotovoltaikanlagen mit Ladeinfrastruktur für Elektro-Fahrzeuge errichtet.

„Für die Erreichung nationaler und internationaler Klimaschutzziele spielen Gebäude eine besonders wichtige Rolle, denn sie haben einen wesentlichen Anteil am Gesamtenergiebedarf und an den Treibhausgasemissionen. Deswegen haben wir unsere Anstrengung bei den Klimaschutzmaßnahmen in Landesliegenschaften verstärkt und leisten damit einen erheblichen Beitrag, um das Ziel der klimaneutralen Landesverwaltung 2030 zu erreichen. Zu den Maßnahmen gehört auch der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien für die energetische Versorgung. Das Pilotprojekt der Finanzämter in Kusel und Pirmasens ist vorbildlich“, teilt Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen mit.

E-Auto ersetzt einen herkömmlichen Dienstwagen

Der LBB baut die Anlagen und betreibt die Fotovoltaik. Die Ladestationen für E-Fahrzeuge werden von der Steuerverwaltung finanziert und betrieben. Um einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, werden die beiden Finanzämter je ein Verbrennerfahrzeug durch ein reines E-Auto als Dienstwagen ersetzen. Auch Mitarbeiter sollen die Lademöglichkeiten für ihre privaten E-Fahrzeuge gegen Gebühr nutzen können.