Im Januar wollte der Pirmasenser Fotograf Harald Kröher in der Alten Post in einer großen Ausstellung über 80 seiner Landschaftsbilder zeigen. Daraus wird nichts. Kröher hat die Ausstellung abgesagt und stellt auch die Pirmasenser Fototage, die Ende 2022 laufen sollten, in Frage. Die Stadt schweigt dazu.

Für Ende Januar war die Ausstellung Kröhers geplant. Diverse Vorgespräche habe es mit der Kuratorin der Alten Post, Charlotte Veit, gegeben, erzählt Kröher, Er berichtet