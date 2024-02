Am Freitag, 1. März, wird die nächste Ausstellung bei Bachmann Schlafkultur in Pirmasens eröffnet. Nachdem im vergangenen Jahr der Künstler Siro Marteens aus Völklingen seine Werke in Werner Bachmanns Bettenfachgeschäft zeigte, ist nun der 19-jährige Fotograf Luis Wittmer aus Pirmasens an der Reihe.

Luis Wittmer wurde 2004 in Pirmasens geboren. Sein Einstieg in die Fotografie war ein Geschenk, das ihm seine Patentanten machten, als er 14 Jahre alt war: eine kleine Fotokamera. So kündigt Werner Bachmann den jungen Mann an, der ab Freitag, 1. März, in seinem Fachgeschäft ausstellt, in dem man nicht nur zum Thema Schlaf beraten wird, sondern sich auch regelmäßig Kunst anschauen kann.

„Am Anfang stand nur die Natur im Fokus – und Luis Wittmer machte sich über Blende, ISO und Belichtungszeit keine Gedanken“, heißt es in der Pressemitteilung zur Ausstellung. Als ISO bezeichnet man die Lichtempfindlichkeit von fotografischen Filmen. Die Natur steht bei Luis Wittmer auch jetzt noch im Mittelpunkt: Er hat seine fotografischen Fähigkeiten über die Jahre ausgebaut und versucht, sie nun bestmöglich in Szene zu setzen. „In der Naturfotografie habe ich noch viel zu lernen, aber ich versuche, mich ständig weiterzuentwickeln“, wird Wittmer in der Pressemitteilung zitiert. Am Ende sei die Fotografie nur ein Mittel, um die flüchtigen und manchmal einmaligen Momente „unserer vulnerablen Natur“ festzuhalten.

Erste eigene Ausstellung

Luis Wittmer hat im vergangenen Jahr sein Abitur abgelegt, zurzeit macht er ein Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt. Anschließend will er ein Studium folgen lassen. Die Schau in Pirmasens ist seine erste eigene Ausstellung. Sie wird am Freitag, 1. März, 19 Uhr, mit einer Vernissage eröffnet.

Info

40 Werke von Luis Wittmer sind bis Ende Juni bei Bachmann Schlafkultur, Ringstraße 39, Pirmasens, zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9.30 bis 12 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr, mittwochs ist am Nachmittag geschlossen, Samstag 9.30 bis 12.30 Uhr.