Farbige Blätter an den Bäumen und Kürbisse allerorten – der Herbst hat Einzug gehalten. Passend dazu bietet das Forum Alte in der Zeit der Herbstferien vom 17. bis 31. Oktober ein passendes Programm an.

Junge Bastelfans können sich im Pirmasenser Kulturzentrum dabei in drei verschiedenen fröhlichen Workshops kreativ ausleben. Diese Kurse finden jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr statt. Nach den Ferien geht es am 11. November künstlerisch weiter mit „Kunst für Kidz“.

Für erwachsene Gäste besteht am 23. Oktober die Möglichkeit, um 14 Uhr in einer Architekturführung mehr zur historischen Post zu erfahren. Im Mittelpunkt einer weiteren Führung um 15 Uhr steht zudem das Werk des Malers Heinrich Bürkel, der in Pirmasens geboren wurde. Die Teilnahme kostet sechs Euro (ermäßigt vier Euro) zuzüglich 1,50 Euro Führungsgebühr; eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Workshops im Überblick

Wer noch Deko für Halloween braucht und Lust auf einen entspannten Bastelnachmittag hat, ist am Mittwoch, 19. Oktober beim Workshop „Halloween 1“ richtig. Hergestellt werden kleine und große „Gruseleien“ wie Geistergirlanden, Fledermäuse oder auch Spinnennesterlampen aus Wolle; ab sechs Jahren, sechs Euro inklusive Material.

Der Workshop „Halloween 2“ am Donnerstag, 20. Oktober, ist nichts für schwache Nerven, denn die Teilnehmer beschäftigen sich mit dem Tod und betrachten sowie gestalten Totenköpfe aus lufttrocknender Modelliermasse. Diese können später auch mit einem Teelicht in Szene gesetzt werden. Ab zehn Jahren, acht Euro inklusive Material.

Der Herbst ist immer auch die Zeit der Magie und des Träumens. Ob Feenhaus oder Zwergensitz: Im Workshop „Magische Häuschen“ am Freitag, 21. Oktober, und Dienstag, 25. Oktober , kreieren die Teilnehmer kleine, niedliche Hütten für potenzielle Waldbewohner aus einer feinen, selbst zusammengemischten Pappmachemasse. Mit einem (elektronischen) Teelicht kann man dem Häuschen Leben einhauchen. Der Workshop besteht aus zwei Teilen. Beim ersten Termin werden die Häuschen gebaut und gestaltet, daher ist dieser Termin verpflichtend. Beim zweiten Termin werden die Häuschen dann bemalt und ausdekoriert. Ab 8 Jahren, sechs Euro inklusive Material

Der Herbst ist bekannt für sein goldgelbes Licht. Die Teilnehmer am Workshop „Kunst für Kidz“ am Freitag, 11. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr, gestalten eine Waldlandschaft wahlweise im impressionistischen oder expressionistischen Stil mit warmen Rot-, Gelb- und Goldtönen – frei inspiriert von Künstlern wie Claude Monet oder Vincent van Gogh. Ab acht Jahren, sechs Euro inklusive Material.

Info

Für eine Teilnahme an allen Workshops ist vorab eine Anmeldung erforderlich, entweder telefonisch unter 06331 23927-16 oder per Mail an altepost@pirmasens.de.