Nachdem Einwände des Forsts schon zur Absage des Donnersbergtrails geführt haben, hat das Forstamt Westrich nun den Wasgaucup-Lauf des Turnvereins Lemberg verändert.

„Ein modifizierter und abwechslungsreicher Streckenverlauf“ – mit diesem Zusatz wird der zwölfte „Lemberger Laufspaß“ beworben. Hinter dieser Formulierung steckt eine Auflage vom Forst, die fast zu einer Absage der Veranstaltung in der Südwestpfalz geführt hätte.

Die Sicherheit der Läufer sei nicht gewährleistet. Auf gut Deutsch: Das Forstamt Westrich hat den „Lemberger Laufspaß“, den für Samstag, 9. Mai, terminierten Volkslauf des Turnvereins, auf der ursprünglich geplanten Waldstrecke nicht genehmigt. Die Begründung: „Im Bereich des Hummelbergs hat sich der Zustand der Bäume verschlechtert. Die Gefahr von umstürzenden Bäumen und herunterfallenden Ästen ist gegeben. Die Forstbehörde müsste bei einer organisierten Veranstaltung dafür haften.“

Strecke kurzfristig geändert

Mögliche Gefahren durch Bäume, Äste oder Totholz entlang der Strecke werden also als Begründung angeführt. Es ist nicht das erste Mal in diesem Frühling in der Pfalz, dass der Forst unter Berufung auf die Verkehrssicherungspflicht eine Sportveranstaltung verbietet. Der Donnersbergtrail (geplant für den 25. April) und der Wandermarathon (geplant für den 9. Mai) wurden nach Intervention des dortigen Forstamts abgesagt.

Zu den Forderungen des Forstamts Westrich erklärt Bernd Köhler, der Vorsitzende des TV Lemberg: „Wir mussten leider den Streckenverlauf kurzfristig ändern.“ Zu den Auflagen gehört, dass das Rennen auf den Hauptweg rund um den Ruppertstein beschränkt wird.

Keine Traillauf-Elemente

Der Streckenverlauf ist nun identisch mit dem von 2013 bis 2023. Köhler artikuliert das Dilemma so: „Die Alternative wäre gewesen, die Veranstaltung abzusagen. Doch der Turnverein Lemberg möchte trotz der beschriebenen Hindernisse den Lemberger Laufspaß möglichst lange am Leben erhalten und auch in Zukunft anbieten.“ Die wesentlichen Traillauf-Elemente, die die Teilnehmer schätzen, fehlen also.

Der Laufspaß ist das zweite von neun Wertungsrennen der Laufserie Wasgaucup nach dem Auftakt in Erlenbach. Start des Zehn-Kilometer Hauptlaufs und der Kurzstrecke (etwa 5000 Meter) ist um 16 Uhr unterhalb der Lemberger Burgruine. Volker Ringelspacher hat die neue, alte Strecke wiederbelebt und schon einige Probeläufe initiiert.

Drei Wettbewerbe

Die Teilnehmer des Hauptlaufs (Jahrgang 2012 und älter) laufen zwei Runden, die Kurzstreckenläufer (Jahrgang 2016 und älter) eine Runde. Der 1200-Meter-Schülerlauf (Jahrgang 2013 bis 2019) startet um 15.30 Uhr.

Bis Mittwochvormittag waren 39 Läufer für das Hauptrennen und 22 Starter für die Kurzstrecke angemeldet. Kurzfristige Anmeldungen sind bis eine halbe Stunde vor dem Start in der Halle des Turnvereins in der Fischweiherstraße 29 unweit des Starts möglich.

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