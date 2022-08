Das Forstamt Westrich lässt die abgestorbenen und kranken Bäume im Fahr’schen Wald zur Sicherheit der Schüler des Hugo-Ball-Gymnasiums entfernen

Im Fahr’schen Wald neben dem Hugo-Ball-Gymnasium sind einige Bäume dem Klimawandel zum Opfer gefallen. Manche der toten Bäume stehen dem Schulgelände selbst so nah, dass sie irgendwann auf den Schulhof oder die Sporthalle kippen könnten. Bei den Bäumen handelt es sich hauptsächlich um Buchen und Eichen. Diese sind zum Teil von Krankheiten, wie der Buchenkomplexkrankheit, befallen, zum Teil durch die Trockenheit abgestorben.

Waldstück ist zwischen 15. und 19. August gesperrt

Durch die unmittelbare Nähe zur Schule wodurch sich häufig Schüler und auch Erholungssuchende in dem Waldstück aufhalten, hat das Forstamt Westrich entschieden, die abgestorbenen Bäume in den Sommerferien zu fällen. Zur Sicherheit aller wird das entsprechende Waldstück in der Zeit der Fällarbeiten zwischen dem 15. und 19. August gesperrt.

Durch den Klimawandel sterben immer mehr Bäume ab: schon 2018 ergab der Waldzustandsbericht, dass 84 Prozent der Bäume in Rheinland-Pfalz geschädigt sind. Insekten, die eigentlich zum Wald-Ökosystem gehören, werden zu Schädlingen, weil sie sich durch das warme und trockene Wetter massenhaft vermehren. Zudem sind die Bäume durch die Trockenheit geschwächt und können sich nicht in gewohnten Umfang gegen die Eindringlinge wehren. Auch andere Baumkrankheiten haben dann leichtes Spiel. In der Folge sterben häufig große Teile der Krone ab, bis der ganze Baum tot ist.