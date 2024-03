Um Kindern aus finanziell schwachen Familien die Freude an Sport und gesunder Ernährung näher zu bringen, ist das Quartierszentrum P11 im Winzler Viertel eine Kooperation mit dem Fitnessclub Athletic Culture eingegangen.

Einmal wöchentlich treffen sich fünf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 17 Jahren im Fitnessclub Athletic Culture in der Blocksbergstraße, um gemeinsam zu trainieren. Max ist 14 Jahre alt, hat leichtes Übergewicht und freut sich riesig über seine Fortschritte, die er im Sportprojekt des Quartierszentrums, das durch den Pakt für Pirmasens finanziert wird, bereits gemacht hat. „Ich bin fitter, habe mehr Ausdauer und Kraft und fühle mich einfach wohler in meiner Haut. Das Training macht einfach Spaß und es wäre schön, wenn es das auch für andere Kinder geben würde“, sagt er. Bauchtraining mag Max am liebsten.

Er gehört zu einer Gruppe von 15 jungen Menschen, die sich einmal im Monat für zwei Stunden im P11 treffen, um ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Carolin Weichhart und Carola Ziegler, die sich ehrenamtlich im Quartierszentrum engagieren, unterstützen die Heranwachsenden darin, ihren Alltag zu meistern und sind Ansprechpartner für etwaige Probleme. „Die ganzheitliche Förderung nimmt neben einer sinnvollen Freizeitgestaltung auch weitere Ziele in den Blick, darunter insbesondere auch die Bereiche Ernährung und Bewegung. Da viele Kinder mit Übergewicht zu kämpfen haben, wurde in Kooperation mit Athletic Culture ein spezielles Sportprogramm initiiert. Die Kleingruppe, bestehend aus fünf Jungen und Mädchen, wird in einer einstündigen Einheit von professionellen Trainern angeleitet, dazu gibt es während dem Training gesunde Snacks und Getränke“, erklärt Carolin Weichhart. Ziel sei es, mehr Bewegung und einen gesünderen Lebensstil in den Alltag der Jugendlichen zu integrieren.

Jugendliche geben Gelerntes an ihre Eltern weiter

Einen Namen haben sich die fünf Jungen und Mädchen auch gegeben: „For Bros – Für Freunde“. Sichtlich motiviert stellen sie Alessandro Carletto, Geschäftsführer der Athletic Culture GmbH Fragen, die der Trainer und Ernährungsberater gerne beantwortet. So lernen sie etwa, das Cola light zwar gesünderen Süßstoff statt Zucker beinhaltet, dieser aber gerne Heißhunger verursacht. „Wichtig neben dem regelmäßigen Training ist, dass zeitgleich auch die Ernährung angepasst und das richtige Verhältnis von Eiweiß, Kohlenhydraten oder Fett gelernt wird. Leider ist es so, dass Kinder aus finanziell schwachen Familien oft zu ungesunden Lebensmitteln greifen. Das, was sie hier lernen, geben sie oft an ihre Eltern weiter“, hat Carletto festgestellt, der für die Kinder vom P11 inzwischen eine Vorbildfunktion übernommen hat.

Das Sportprojekt „For Bros – Für Freunde“, das jetzt schon gut fünf Wochen läuft und auf drei Monate ausgelegt ist, ist eines von vielen Projekten, die seitens des Pakts für Pirmasens hinsichtlich der Themen Ernährung und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen unterstützt wird. So waren die Kinder aus dem Quartierszentrum P11 auch schon gemeinsam einkaufen und haben unter Anleitung gesehen, dass gesunde Ernährung nicht teuer sein muss. „Da die Kinder beim Training im Fitnessclub mit sichtlicher Begeisterung dabei sind, werden wir nach Abschluss des Projekts eine Anschlussmitgliedschaft von sechs Monaten übernehmen, die über das Bildungs- und Teilhabepaket finanziert werden und über den Pakt für Pirmasens aufgestockt werden kann“, kündigt Pakt-Koordinatorin Martina Fuhrmann an.