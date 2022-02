Der kürzeste und kultigste Monat ist wieder da, auf in den kalten und knalligen Februar! Für das Unterhaltungsprogramm im Fastnachtsmonat hat sich das Kaiserslauterer Kulturzentrum Kammgarn einiges überlegt – wäre da nicht immer noch der alte Spielverderber Corona.

Ja, noch sieht es düster aus im Kammgarn-Programm. Auch für den Februar rieselte es pandemiebedingte Absagen. Zum Beispiel von der selbst ernannten „Hardcore-Romantikerin“ Ulla Meinecke, die am 3. Februar auftreten wollte. Auch der bekannte deutsche Popsänger Laith Al-Deen musste seine „C'est la vie“-Akustik-Show am 4. Februar im Kasino absagen. Nicht einmal der Hamburger Zauberer und Wissenschafts-Comedian Konrad Stöckel konnte für seinen Auftritt am 5. Februar das Virus weg hexen – oder mit einem waghalsigen Laborexperiment weg sprengen. Und die Metal-Rocker von Lucifer haben wohl nicht genug Seelen an Selbigen verkauft und mussten ebenfalls für den 11. Februar in der Kammgarn absagen. Ihnen folgten mit Absagen der komödiantische Singer-Songwriter Olli Schulz (18. Februar), der Jazzchor Freiburg, featuring Joo Kraus (24. Februar) und Fred Kellner und seine famosen Soulsisters (28. Februar).

Aber es gibt auch noch Licht am Programm-Horizont. Fünf Gigs sind dem Kulturzentrum – bisher – noch erhalten geblieben. Den Start in den Februar markieren die Irish-Folk-Fiedler von The Rapparees am Mittwoch, 2. Februar, 20 Uhr. Und zwar mit ihrer schlagfertigen „Knock Out“-Show im Cotton Club. Damit werden die fünf bärtigen, baumlangen Burschen aus Belfast sicher die Bühnendielen zum Knattern bringen. Karten: 20 Euro.

Und wenn der letzte Tropfen ausgetrunken ist, geht es erst mal auf eine zweiwöchige Ausnüchterungspause – ganz ohne Kammgarn-Veranstaltungen – bis am Dienstag, 15. Februar, 20 Uhr, die Ulk-Meister von Nightwash im Kasino wieder den komödiantischen Zapfhahn anstechen. Moderiert vom bewährten Nightwash-Showmaster Johannes Flöck wird sich das Zwerchfell-Zepter diesmal unter drei echten Pointen-Profis geteilt: dem „frechen Hamburger Deern mit polnischen Wurzeln“ Alicja Heldt, die neben Hamburgisch auch die Dialekte Möwisch und Ghettoisch beherrscht, dem Stand-up-Ami mit deutschem Humor, John Doyle, und dem Vollblut-Komiker aus Velbert mit viel „liebevoller Attitüde“, Bora. Karten: 23 Euro.

Und als wäre das nicht schon genug für das geschändete Zwerchfell, kommt nur einen Tag später, am Mittwoch, 16. Februar, der nächste Comedy-Kracher ins Kasino: das international erfolgreiche Toblerone-Trio Starbugs Comedy . Bürgerlich sind das die drei Schweizer Fabian Berger, Martin Burtscher und Wassilis Reigel. Jetzt aber nicht zu sehr auf lustige Gags in Schwiizerdütsch freuen. Denn die „Crash Boom Bang“-Show der Drei kommt fast völlig ohne Worte aus sondern als stummer Schwiizer Slapstick at its Best! Karten: 25 Euro.

In Bestform wird auch sicherlich der Blues Caravan sein, mit dem New Yorker Blues-Shooting-Star Katie Henry, der aus Brüssel stammenden Sängerin und Gitarristin Ghalia Volt und Saitenvirtuose Eddi 9V, der vor 24 Jahren als Brooks Mason in Atlanta/Georgia geboren wurde. Sie alle kommen am Freitag, 25. Februar, 20 Uhr, in den Cotton Club und werden den Keller mit viel seelischem Blues, ansteckenden Rhythmen und prickelnden Vibes erfüllen. Karten: 27 Euro.

Das Februar-Finale bestreiten werden die Dame und die Herren von Intergalactic Lovers . Am Samstag, 26. Februar, 20 Uhr, wird die vierköpfige Indie-Rock-Formation aus Belgien mit ihrer „Liquid Love“-Show zum gleichnamigen vierten Album mit Sicherheit wieder pure Liebe in Musikform durch den Cotton Club versprühen – zwischen elektrisierenden Gitarren und stimmgewaltiger Frontfrau. Dafür sind Lara Chedraoui, Brendan Corbey, Maarten Huygens und Raf De Mey längst in der Szene bekannt. Und im Pandemie-Jahr 2022 ist so viel Liebe zur Musik so nötig wie nie. Deshalb hat das Quartett auch liebevoll ein neues Album gezimmert. Es gilt, die Sensoren auf intergalaktische Liebesgefühle zu stellen. Natürlich gelten bei aller Romantik nach wie vor die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen, inklusive 2G-plus-Regelung, Abstand und dauerhafter Maskenpflicht – bei jeder Kammgarn-Veranstaltung. Aber so viel Liebe für die Mitmenschen muss nun mal auch sein. Karten: 24,50 Euro nur bei eventim.de

Info

Karten unter kammgarn.de, für The Rapparrees, und Caravan Blues auch mit Aufpreis bei eventim.de.