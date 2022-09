In Pakistan lässt der Pirmasenser Schuhhersteller Caprice 500 Zeltunterkünfte bauen. So soll 4000 Menschen geholfen werden, die unter den heftigen Monsun-Regen leiden, die in weiten Teilen des Landes verheerende Überschwemmungen verursachen. Insgesamt sind nach Angaben von Caprice etwa 33 Millionen Menschen betroffen, die teilweise ihre Häuser und ihren Besitz verloren haben. Bei der schlimmsten Naturkatastrophe in der jüngeren Geschichte des Landes gebe es Tausende Tote und Verletzte. Der Pirmasenser Schuhhersteller lässt einen Teil seiner Schuhe seit 1999 in der pakistanischen Großstadt Lahore fertigen. In dieser Zeit hätten sich freundschaftliche Beziehungen entwickelt: Die Manager aus Deutschland und Pakistan seien regelmäßig bei ihren Gegenparts zu Besuch. In den Zeltunterkünften, die Caprice finanziere und organisiere, könnten jeweils acht Personen untergebracht werden. Die Fabrik von Caprice in Pakistan sei nicht betroffen, so Caprice-Geschäftsführer Jürgen Cölsch. Doch Verwandte und Freunde der über 1000 Mitarbeiter vor Ort gehörten zu den Flutopfern.