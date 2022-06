Mit 40 Helfern beteiligte sich das THW Pirmasens nach der Flutkatastrophe im Ahrtal an den Hilfsmaßnahmen und investierte dort 9500 Stunden Einsatzzeit.

„Alles gegeben – gemeinsam geschafft“, bringt dies die Inschrift auf einem Coin nun zum Ausdruck, den die THWler am Dienstag als Würdigung ihres Engagements entgegen nehmen durften. Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner und der Ortsbeauftragte Sven Böling überreichten die Medaillen, die die Bundesanstalt erstmals für diesen bislang größten Inlandseinsatzes kreiert hat.

„Es ist ein wichtiger Moment, um die Ereignisse nochmals Revue passieren zu lassen“, so Glöckner. Die Wertschätzung für die lasse sich weder in Worten noch mit einem Coin angemessen ausdrücken. Mit ihrem selbstlosen Einsatz im Katastrophengebiet seien sie Vorbilder und trügen in wesentlichem Maße zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei.