Bilic wurde wieder einstimmig zum Vorsitzenden der Pirmasenser JU gewählt. Hart wurde dagegen um den Posten des Stellvertreters gekämpft. Der Amtsinhaber Leon Meyer trat wieder an. Philipp Andreas stellte sich jedoch ebenfalls zur Wahl, die erst im dritten Wahlgang zugunsten von Andreas entschieden werden konnte. Den Posten des Schatzmeisters räumte der Niedersimter Lukas Eitel freiwillig, weil er es zeitlich nicht mehr schaffen würde. Nachfolger wurde Jan Weimann. Als Beisitzer fungieren künftig Michelle Jetzschmann, Nicole Wagner, Caroline Cronauer und Manuel Cölsch.

Vorsitzender Bilic, der für die CDU in den Bundestag möchte, kündigte an, dass die JU wie im vergangenen Jahr wieder soziale Projekte realisieren will, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben.