So viele sonnige Tage wie selten zuvor laden in diesem Jahr dazu ein, den Grill anzuwerfen. Vor allem in den Abendstunden wehen verführerische Düfte aus Gärten und von Terrassen. So einig man sich darüber ist, dass erst das Grillen einen schönen Sommertag zünftig abrundet, so unterschiedlich sind Methoden und Zutaten: während die einen den Komfort elektrischen Brutzelns schätzen, wird für die anderen die Grillparty erst mit Schwenker und etwas Rauch zum Genuss. Die Rheinpfalz hat sich umgehört und Vertreter jeder Fraktion gefunden.

Bärbel Hirsch: Ab und zu grillen wir zuhause. Allerdings gibt es bei uns keine Schwenksteaks, sondern hauptsächlich Käsewüstchen oder Mettwürstchen,