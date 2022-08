Der Nabu hatte am Samstag zur „Batnight“ geladen. Die RHEINPFALZ war dabei, als ein Experte viel Wissenswertes über Fledermäuse erzählt hat.

In Zweibrücken werden Fledermäuse gezählt. Und zwar von einem Windrad-Bauer, der bei Mittelbach zwei Anlagen bauen möchte. An einem Standort soll es eine erhöhte Fledermaus-Population geben. Deshalb wird jetzt noch mal genauer geguckt.

Wir haben uns mal beim Gastgewerbe umgehört, wie die Situation ist. Und sieh da: Die Stimmung ist gut.

City Outlet? Das sagt in Zweibrücken kaum jemand. „Do, wo mo die Kaufhall war“ – damit kann jeder was anfangen. Der Name ist aber nicht wichtig bei dem, was die Stadt vorhat: Sie will das Gebäude wieder mit Leben füllen. Die Ideen reichen von Bürgertreff über Bücherei bis zu Car-Sharing.

Mehrere hundert Pirmasenser drängten sich am Sonntag in der Atzelbach. Der Verein „Glückstier“ hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen, um sein Projekt eines Gnadenhofs für Tiere vorzustellen.

Die Sommerferien biegen auf der Zielgeraden ein. Kommende Woche werden laut Stadtverwaltung 359 Mädchen und Jungs an den acht Pirmasenser Grundschulen eingeschult.

Jahrelang hat er gigantische Kürbisse gezüchtet: Owen Olsen aus Knopp-Labach. Diesmal soll es eine Mega-Wassermelone werden – und dass trotz Wasserknappheit.

Ein halbes Jahrhundert lang spielte Karl-Ludwig Hoffmann in der Rodalber Pfarrei Maria Königin die Orgel. Mit 85 Jahren ist er jetzt in den Ruhestand gegangen.

Die Zahl der Waldbrände stieg in diesem Sommer. Wir haben unter anderem bei den Feuerwehren nachgefragt, ob sie sich dafür gut gerüstet sehen.