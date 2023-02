„Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang“ heißt das Stück des Jugendtheaters Flamettis Erben, das am Freitag in Pirmasens Premiere hat.

„Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang“ entstand in den 1930er Jahren. Es ist das Drama des österreichisch-ukrainischen Autors Jura Soyfer, der 1939 im KZ Buchenwald an Typhus starb. Das Pirmasenser Jugendtheater Flamettis Erben führt es erstmals am Freitag, 17. Februar, 19 Uhr, in seinen Räumen auf.

Es ist das erste von Soyfers fünf Dramen. Dem politischen Schriftsteller im Wien der 30er Jahre bescheinigen heutige Literaturwissenschaftler großes Sprachgefühl, Humor und einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Mit seinen Reportagen, Gedichten und Theaterstücken dokumentierte er den aufkeimenden Faschismus und den Übergang vom Ständestaat in die nationalsozialistische Diktatur. Auch sein kabarettartig angelegtes Stück „Der Weltuntergang“ zeugt davon.

Kosmisches Gericht

Ein kosmisches Gericht befindet darin, die Erde leide unter einer Krankheit namens Mensch und bestimmt deshalb die Vernichtung des Planeten durch einen Kometen. Der Himmelskörper mit dem Namen Konrad rast auf die Erde zu. Die Menschen sind verunsichert und reagieren ganz unterschiedlich auf das nahende Ende.

Neun Darsteller der Jugendtheatergruppe unter Leitung von Achim Ropers haben es eingeübt. Bei den Proben wird an Text und Darstellung gefeilt und das Bühnenlicht eingestellt. Verschiedene Bilder sind es, in nicht-chronologischer Abfolge, die Regisseur Ropers korrigieren lässt.

Gestörte Harmonie

Franziska, Runa, James, Elisabeth und Anna sind voller Motivation, mimen das kosmische Gericht aus den Planeten und Sternen, die sich angeregt über die Erde und ihre Kränklichkeit unterhalten. „Ich habe bemerkt, dass in der Sphärenharmonie seit einem Augenblick etwas nicht stimmt, irgendeine ekelhafte Dissonanz“, stellt Franziska als Sonne und Richter fest. Gemeint ist die Spezies Mensch, die durch den Kometen Konrad, gespielt von Luis, ausgelöscht werden soll, um das Überleben der Erde zu sichern.

Luis nimmt Fahrt und Tempo auf, rennt im Kreis über die Bühne und springt schließlich in den Zuschauerraum, dem Blauen Planeten entgegen. Nach einer kurzen Besprechung folgt der Szenenwechsel: Julian tritt als Führer auf, imitiert dessen Hassreden und wird dabei gefilmt. Anna gibt den berühmten Gelehrten, Professor Guck, der die Menschheit vor dem Einschlag des Kometen warnen möchte, als jüdischer Wissenschaftler beim Führer allerdings alles andere als Gehör findet. „Anna, das war etwas zu leise, ich höre dich hinten nicht“, merkt Ropers an, der sich ganz hinten in den Zuschauerraum gestellt hat.

Endzeit-Stimmung

Die Herausforderung für die jungen Schauspieler ist nicht nur, allein mit ihrer Stimme und ohne technische Hilfe den ganzen Zuschauerraum auszufüllen, sondern vor allem die 20 Rollen des Dramas auf nun neun Ensemblemitglieder zu verteilen. So schlüpft jeder in mehrere Rollen und darf seine Wandelbarkeit zeigen. „Die Jugendlichen haben sich dieses Stück selbst ausgesucht und bearbeitet. Das Thema fanden sie faszinierend, auch deshalb, weil es Bezüge zur heutigen Zeit aufweist“, erklärt Achim Ropers.

Ohne zu viel zu verraten, weist Ropers auf den überraschenden Schluss hin: „Bemerkenswert ist, dass dieses Stück trotz der Endzeitstimmung als Liebeserklärung an die Erde und die Menschen endet. Trotz des unermesslichen Leids und der ungeheuren Grausamkeiten, denen viele Menschen ausgesetzt waren und sind, glaubt der Autor an die Überwindung des Hasses und sagt der Welt eine friedvolle Zukunft voraus.“

Termine

17. Februar, 19 Uhr, Pirmasens, Jugendkulturwerkstatt, Glockenstraße 12-20. (Premiere)

24. Februar, 19 Uhr Dahn, Otfried-von-Weißenburg-Theater

25. Februar, 19 Uhr, Pirmasens, Festhalle.