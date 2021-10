Eine Gruppe Fahnenträger war am Samstag in der Innenstadt und am Sonntagmorgen auf der B10-Brücke der Rodalber Straße zu sehen. Die Versammlung war beim Pirmasenser Ordnungsamt als „Stiller Protest, Stehen mit Schildern und Fahnen“ angemeldet worden, wie das Presseamt der Stadt mitteilte. Das Motto der Veranstaltung soll „Freiheit wird aus Mut gemacht“ gewesen sein. Angemeldet habe die Veranstaltung eine Frau aus dem Landkreis, wie Werner Häfner, Sprecher der Pirmasenser Polizeidirektion, informierte. Beide Veranstaltungen seien von der Polizei kontrolliert worden. Dabei seien keine Flaggen festgestellt worden, die als verbotene Zeichen oder Symbole von strafrechtlicher Relevanz seien. Auch die inzwischen verbotenen Reichkriegsflaggen waren nicht zu sehen. Jedoch Flaggen, die diesen ähneln. Außerdem wurden Fahnen geschwenkt, die das Wappen der Hohenzollern zeigen. Auf Fotos von Passanten ist eine Frau zu sehen, die einen Gruß zeigte, der als Hitlergruß interpretiert werden könnte. Dieser Gruß werde einer strafrechtlichen Prüfung unterzogen, wie Häfner weiter mitteilte. Zu Zielen der Gruppe oder gegen was protestiert wurde, war auf den Fahnen nichts zu erkennen.

Im März war eine ähnliche Gruppe unter dem gleichen Motto in Dahn durch die Stadt marschiert. Die Polizei zählte damals 22 Teilnehmer, die unter dem Motto „Freiheit wird aus Mut gemacht – Gegen Diskriminierung und für Menschenrechte“ auf die Straße ging. Im März gab es in Dahn einen Gegendemonstranten zu der Veranstaltung.