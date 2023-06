Eigentlich sollten bereits seit Spätsommer vergangenen Jahres im Imserbühl in Pirmasens täglich 200.000 Eier zu pasteurisiertem Flüssigei verarbeitet werden. Aber einige Faktoren zwangen Investor Damoun Darvishi zu Geduld. Aktuell wartet er auf die Stadtwerke.

Ayse Molla (48) träumt von einem eigenen Waldkindergarten. Der wäre wohl kurzfristig umzusetzen und für die Stadt Rodalben vermutlich kostenlos. Als Standort könnte sie sich aber auch ein Dorf in der Verbandsgemeinde vorstellen.

Am 14. Juni bleiben die Apotheken von Anne Matheis in Bechhofen und Landstuhl geschlossen. Denn die Bechhoferin beteiligt sich an einem bundesweiten Apothekenstreik. Es geht hierbei nicht nur um mehr Geld.

Seit nahezu drei Jahren steht der Bau des neuen Kindergartengebäudes in der Maßweilerstraße in Contwig still. Jetzt tut sich etwas. An anderer Stelle hingegen nicht.

Die Zweibrücker Zadra-Gruppe ist seit drei Jahren als „Best-Place-to-Learn“ zertifiziert und unter diesen Besten jetzt nochmal ausgezeichnet worden. Warum es so toll ist, bei Zadra zu lernen, erzählt eine angehende Hotelfachfrau.

Wer seine Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht hat, wartet meist mehr oder weniger sehnsüchtig auf einen Bescheid der Behörde. In Pirmasens und Zweibrücken dauert das etwas länger als im Landesdurchschnitt.

Das Geld, was man in München für einen Quadratmeter Bauland zahlt, reicht in Pirmasens für rund 60 Quadratmeter. Der Blick in die Statistik verrät bei diesem Thema noch weitere interessante Details.

Anfang des Jahres hat Pirmasens für ihre Kindertagesstätten neue Stellen für sogenannte Fachkräfte für Diversität und Interkulturalität geschaffen. Die RHEINPFALZ hat mit einer solchen Fachkraft gesprochen.

Die LGBTQ-Gemeinde macht im Juni mit Veranstaltungen auf ihre Anliegen aufmerksam. Jetzt auch im Zweibrücker Outlet.