Auf Pirmasens rollt ein Problem zu. Die Anzahl der Flüchtlinge, die der Stadt zugewiesen werden, steigt und steigt. Für dieses Jahr rechnet die Kommune mit bis zu 250 weiteren Asylbewerbern. Der Oberbürgermeister der südwestpfälzischen Stadt sieht die Integration der Menschen als extrem gefährdet an. Zentrale Unterkünfte, die es andernorts bereits in Turnhallen gibt, will Markus Zwick aber vermeiden. Zumindest bis Herbst scheint das gesichert zu sein.

