Die Polizei sucht ein bislang unbekannte Frau, die am Montag gegen 13 Uhr in einer Boutique in der Hauptstraße nahe des Edeka-Marktes ein MCM-Etui, das auf dem Tresen lag, an sich nahm und damit das Geschäft verließ. Die Boutique-Inhaberin verfolgte die Diebin noch bis in die Fußgängerzone, verlor sie dann aber aus den Augen. In der Briefmappe waren neben Führerschein und Ausweis auch EC-Karten sowie eine teure Gleitsichtbrille, aber kein Bargeld. Den Schaden gibt die Polizei mit 2000 Euro an. Die gesuchte Frau mit mitteleuropäischem Aussehen sei laut Zeugenbeschreibungen 40 bis 50 Jahre alt, korpulent, sie habe komplett schwarze Kleidung getragen und ihre dunklen Haare streng zurückgekämmt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.