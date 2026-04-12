Die U23 des FK Pirmasens ist am 24. Spieltag der Verbandsliga in die Abstiegszone gerutscht. Auch weil der Gast aus Herxheim in Halbzeit zwei voll aufs Gaspedal tritt.

Nach einer guten ersten FKP-Hälfte drehte der SV Viktoria Herxheim mit beeindruckendem Offensivspiel das 0:1 innerhalb von 20 Minuten zu einem 3:1 (0:1)-Sieg. Alle drei Treffer erzielte auf dem Husterhöh-Kunstrasen SV-Mittelstürmer Lennart Liebel. Schon in der Anfangsphase der zunächst sehr ausgeglichenen Partie wurde aber deutlich, dass Mathis Mankopf Dreh- und Angelpunkt der Gäste war. Bis zur Pause hielt die FKP-Abwehr stand. Wenn da nur die langen Bälle von Mankopf oder Kevin Baltrusch oder das schlechte Stellungsspiel des FKP nicht gewesen wären.

Dabei begann es gar nicht so schlecht. FKP-Spieler Torben Kirch setzte einen Flugball aufs Tornetz (16.), einen Schuss von Kristof Scherpf entschärfte SV-Keeper Emirhan Yilmaz (21.). Dann aber Glück für den FKP: Wieder ein langer Ball in Richtung Strafraum, FKP-Keeper Simon Schwarz lief Ayman Kerboub an der Strafraumgrenze entgegen, Pressschlag, der Ball flog in Richtung des eigenen Tors – knapp drüber (28.). Rückpass, Keeper Schwarz schoss den heranstürmenden Liebel an, wieder ins Toraus.

Druckvolles Angriffsspiel der Gäste in Hälfte zwei

Die Angriffsbemühungen des FKP waren da. Aber immer wieder verpufften sie, weil die Anspiele in Strafraumnähe nicht ankamen. So bei Jonas Vogt, so bei Scherpf. Scherpf wählte jetzt das Solo durch drei Gegenspieler hindurch, Schuss aufs lange Eck, doch Emirhan parierte zur Ecke. Die brachte Ben Berger rein, den abgewehrten Ball nahm Scherpf an, lief noch zwei Schritte und setzte den Ball exakt in den Winkel – 1:0 (40.). „Wir waren einen Tick aktiver als Herxheim. So war die Pausenführung auch verdient“, stellte FKP-Trainer Jens Mayer treffend fest.

Nach der Pause kamen die Gäste aber mit unbedingtem Siegeswillen auf den Platz, zeigten ein klar strukturiertes, druckvolles Angriffsspiel, waren cleverer in den Zweikämpfen – und schnell auch effektiv. Baltrusch schickte Kerboub über links, und dessen Flanke „durfte“ Liebel unbedrängt einköpfen – 1:1 (48.). Die Gäste ließen jetzt den Fuß auf dem Gaspedal. Wieder ein langer Ball in den Rücken der Abwehr, Liebel lief alleine auf Keeper Schwarz zu und schob den Ball an ihm vorbei – 1:2 (56.).

Herxheimer Doppelschlag verunsichert FKP-Zweite

Der Doppelschlag sorgte für zunehmende Verunsicherung bei den Gastgebern. Kapitän Henry Fieger klärte im letzten Moment vor dem einschussbereiten Liebel. Einen Baltrusch-Schuss klärte Schwarz zur Ecke. Die leitete aber das 1:3 (65.) ein. Niklas Wangler zog Kerboub am Trikot, der fiel, und der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Liebel schnappte sich kurzerhand den Ball und traf vom Punkt. Der FKP kam noch zu einem Kopfball und einem Torschuss durch den eingewechselten Grischa Walzer sowie zu einem feinen Weitschuss von Tim Braun, aber die gefährlichste Toraktion gegen Ende hatten die Gäste, als Mankopf mit einem super Hammer die Torlatte traf.

„Wir haben die zweiten 45 Minuten zu passiv angefangen. Das hat Herxheim sofort ausgenutzt. Wir stellen uns in der Verteidigung zu naiv an. Insbesondere in der Box“, sagte FKP-Trainer Mayer enttäuscht. „Wir haben in der ersten Halbzeit viele lange Bälle gespielt. Das ist eigentlich gar nicht unser Spiel. Wir haben uns dann vorgenommen, wieder feinen Fußball zu spielen. Dass die Jungs das umgesetzt haben, war ja deutlich zu sehen. Lennart Liebel hat es mal so richtig krachen lassen heute“, strahlte dagegen Viktoria-Coach Jens Bodemer.