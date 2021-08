Fußball-Verbandsligist FK Pirmasens II hat am Mittwochabend ein Testspiel gegen die SG Oberarnbach/Obernheim-Kirchenarnbach/Bann mit 4:1 (2:0) gewonnen.

„Es war kein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben ein paar Chancen liegenlassen. Es ist auch manchmal der letzte Pass noch nicht angekommen oder wir waren gedanklich zu langsam“, bewertete FKP-Co-Spielertrainer Christopher Ludy die in Bann ausgetragene Partie gegen den Bezirksligisten.

Die junge Reserve des Regionalligisten ging nach einem Pass von Justin Geißert auf Vitor Palmeira in der 26. Spielminute mit 1:0 in Front. Der vom SV Rodenbach gekommene Nico Schauß erhöhte nach Flanke von Außenspieler Geißert auf 2:0 (39.). Kurz nach der Pause dann ein langer Lauf von Jonas Vogt, perfekter Pass zu Ludy – 3:0 (49.). „Der Gegentreffer war dann wieder zu einfach. Das bleibt unsere Schwäche“, kommentierte Ludy das Tor der Spielgemeinschaft nach einem Standard durch Nils Becker (58.). Den Schlusspunkt setzte Ludy nach neuerlicher Vorlage von Geißert mit seinem Treffer zum 4:1 (85.). Am Samstag, 19 Uhr, gastiert der FKP II beim SV Steinwenden.

SO SPIELTEN SIE

FK Pirmasens II: Büsken (46. Fath) - Kihm (46. Rübel), Fritzler (46. Volberg), Buchmann, Geißert - Skorski, Vogt - Seibel (60. Marschall), Ludy, Palmeira - Schauß.