Nach 1:2-Rückstand haben die U19-Fußballer des FK Pirmasens in der A-Junioren-Regionalliga ihr Nachholspiel bei Wormatia Worms noch mit 4:2 gewonnen.

„Worms war ein sehr guter und spielstarker Gegner. Nach der Pause haben wir als Team gefightet und uns mit schönen Toren noch einen verdienten Sieg geholt“, sagte dazu FKP-Trainer Sebastian Heß. Seine Mannschaft ging in der elften Minute in Führung: Dennis Scholler eroberte den Ball, passte quer zu Carlos Baumgart, dessen Schuss parierte Wormatia-Keeper John Santos, und den Abpraller verwertete Jamal Willrich. Doch die erste Halbzeit bestimmte die Wormatia. Heß: „Wir bekamen da keinen Zugriff.“ Der FKP geriet durch Treffen von Klein (16.) und Acun (41.) mit 1:2 in Rückstand. Nach Schollers clever ausgeführtem Standard glich Silas Gutmann zum 2:2 aus (55.). Der FKP übernahm jetzt auch spielerisch die Initiative. Nach Foul an Scholler verwandelte Willrich den fälligen Elfmeter zum 3:2 (66.), und einen mit enorm hohem Tempo vorgetragenen Konter über drei Stationen veredelte Willrich zum 4:2 (74.). Gewinnen die Pirmasenser ihr letztes Saison-Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) im Framas-Stadion gegen den bereits als Absteiger feststehenden TV 1817 Mainz, rücken sie vor auf Platz sechs.

SO SPIELTEN SIE