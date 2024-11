Die U19-Fußballer des FK Pirmasens sind durch eine 0:1-Niederlage bei Viktoria Herxheim im Achtelfinale des A-Junioren-Verbandspokals ausgeschieden.

„Wir hatten eine prima Anfangsphase, mussten da in Führung gehen. Doch nach der Roten Karte gegen Nils Strassel wegen einer Notbremse war es dann ein anderes Spiel. Aber die Jungs haben das auch in Unterzahl prima gemacht“, sagte FKP-Trainer Peter Rubeck nach dem Duell zweier Regionalliga-Spitzenteams.

„Durchrotiert“

Die besagten Führungschancen besaßen am Mittwochabend vor 100 Zuschauern Vincent Weber, der in der zweiten Spielminute an die Unterlatte schoss, und Valentin Lerner (9.). In Minute 15 dann der Platzverweis. In Überzahl bekam Herxheim Oberwasser, ging jedoch erst in der 68. Minute durch ein Tor von Tim Dahl in Führung. In der Schlussviertelstunde drängte der FKP auf den Ausgleich, doch Ben Berger und Till Decker verwerteten Top-Chancen nicht. Für Rubeck hatte das Weiterkommen im Pokal angesichts des Liga-Topspiels am Sonntag (13 Uhr) im Framas-Stadion gegen Wirges nicht die erste Priorität: „Wir haben durchrotiert. Alle Spieler haben Einsatzzeiten bekommen.“

SO SPIELTEN SIE