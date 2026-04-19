Zum Auftakt der Rückrunde in der DFB-U19-Nachwuchsliga B mussten die A-Junioren des FK Pirmasens bei Tabellenführer SV Wehen Wiesbaden eine 0:2-Niederlage einstecken.

„Wir waren zum ersten Mal in dieser Liga chancenlos“, sagte FKP-Trainer Peter Rubeck nach der Partie auf dem Rasen in Idstein. Aufgrund mehrerer Ausfälle musste er seine Elf völlig neu formieren. „Diese Mannschaft war null eingespielt“, betonte Rubeck, und gegen einen so starken Gegner sei das für die Spieler doppelt schwer. Bereits in der dritten Minute kassierte der FKP das erste Gegentor. Ein Rückpass von Nico Marinaro geriet zu kurz, Theophilus Akoto schnappte sich den Ball und legte ihn an FKP-Keeper Julian Obermann vorbei. Die Ausgleichschance durch Oleksandr Formaniuk (6.) vereitelte SVW-Keeper Lewin Heinz. Torwart Obermann wehrte einen Schuss ab, den zweiten Ball holte sich Hueseyin Deveci – 2:0 für Wehen (13.). Zudem verletzte sich FKP-Mittelstürmer Valentin Lerner früh (18.) und musste durch Elias Mamarin ersetzt werden.

„Außer einer Chance durch Marlo Basso waren wir nur am Verteidigen. So ehrlich müssen wir sein“, sagte Rubeck, „aber die Jungs haben alles gegeben“. Der eingewechselte Basso habe tags zuvor schon U18 gespielt, am Ende hätten fast nur Spieler des jüngeren Jahrgangs (2008) auf dem Platz gestanden. Nächsten Samstag, 14 Uhr, geht’s gegen Greuther Fürth.