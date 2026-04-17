Jetzt zählt’s: Bleibt die FKP-U19 unter den ersten Vier, darf sie weiter in der Eliteklasse für A-Junioren-Fußballer spielen. Arno Noll sprach mit FKP-Trainer Peter Rubeck.

Herr Rubeck, wie sieht es vor der Partie gegen den Nachwuchs des Drittligisten aus der hessischen Landeshauptstadt personell aus?

Ich bin beileibe niemand, der sich hinstellt und jammert. Ich versuche, aus jeder Situation das Beste zu machen. Aber gerade jetzt wird die Liste der Ausfälle immer länger. Keeper Finn Becker hat sich die Mittelhand gebrochen. Noah Berndt hat einen Kahnbeinbruch erlitten. Marlon Schrath ist der zweite Stürmer, der ausfällt, und beim letzten Training der Oberliga-Mannschaft hat sich mit Oleksandr Formaniuk auch noch der dritte Stürmer verletzt. Der vierte Stürmer, der ausfällt, ist Deven Johnson nach seiner Roten Karte im Pokal-Halbfinale in Herxheim. Auch Luca Popescu ist am Sonntag noch gesperrt. Dazu kommt, dass am Sonntag die Oberliga- und die Verbandsligamannschaft spielen.

Also müssen Sie Rücksicht darauf nehmen, welche Spieler aus Ihrem Kader in den Herrenteams benötigt werden?

Genau so ist es. Dass die Oberliga-Mannschaft dabei absolute Priorität genießt, ist klar, zumal es hier um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga geht. Bei Spielern, die in mehreren Teams eingesetzt werden, ist die Belastungssteuerung wichtig – auch im Training. Wenn dann noch die U23, die sich ja im Abstiegskampf befindet, Spieler benötigt, wird es ganz heikel.

Sie sind auch Trainer der U16, die die Tabelle der B-Junioren-Landesliga anführt, und – was viele nicht wissen – auch Koordinator im Leistungsbereich. Was haben Sie im vergangenen Jahr beim FKP verändert?

Wir sind im Leistungsbereich. Wo „Leistung“ drauf steht, da sollte die auch drin sein. Wir haben dieses Jahrgangsdenken aufgebrochen. Wenn ein Spieler des jüngeren Jahrgangs sich von der Leistung aufdrängt, dann muss er oben mitspielen können. Das hilft ihm und der Mannschaft in der höheren Liga. Wir haben das Athletiktraining ausgeweitet, die Intensität erhöht und unsere Teams auf ein höheres Konditionslevel gebracht. Wenn wir das als Fundament von unten nach oben aufbauen und halten können, dann profitiert insbesondere unsere U19 davon – und der Herrenbereich sowieso. Wir sehen das in der DFB-Nachwuchsliga, wo wir gegen die Nachwuchsleistungszentren spielen, bei denen das zum Standard gehört. Wir wollen ja von denen lernen, die in höheren Ligen unterwegs sind.

Herr Rubeck, Sie haben die U23 im Verein erwähnt. Welche Struktur sollte die nach Ihren Vorstellungen haben?

Eine U23 in der Verbandsliga zu haben, ist natürlich optimal. Aber welchen Sinn verfolgen wir damit? Hier sollen Spieler gefördert werden, die auf dem Sprung in die Oberliga-Mannschaft sind. Es sollen Spieler nach Verletzungen wieder herangeführt werden, sich Spielpraxis holen, sich zeigen. Junge Spieler, die frisch aus dem Nachwuchsbereich kommen, können sich dort an den Herrenfußball gewöhnen. Quasi eine Durchgangsstation, auf der aber mit der gleichen Intensität gearbeitet wird wie in der U19 und der Oberliga-Mannschaft. Ideal wäre ein Korsett aus älteren, erfahrenen Spielern, garniert mit jungen Wilden, die nach oben streben. Und zwar ausgestattet mit so vielen Spielern, dass nicht ständig von der U19 aufgefüllt werden muss.

Wenn Sie immer wieder Spieler für die Herrenteams abgeben müssen, sehen Sie so nicht Ihr U19-Ziel, die DFB-Nachwuchsliga für die nächste Saison von Anfang an zu sichern, in Gefahr?

Natürlich ist dies so, aber im Vordergrund steht der Verein, das Ganze. In den letzten fast zwei Jahren hatten zwölf U19-Spieler Einsätze in Pflichtspielen der ersten Mannschaft. Das macht uns interessant für neue Spieler und gibt Anreiz für unsere Spieler, die den Ehrgeiz nach oben haben. Das ist das Konzept vom Verein.

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