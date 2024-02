Die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens legten am Sonntag in der Regionalliga-Nachholpartie gegen den Tabellendritten, den SV Gonsenheim, ein prima Spiel hin, hatten ein deutliches Plus an Tormöglichkeiten, verloren aber am Ende mit 1:2 (0:1).

Die leidenschaftlich gegen den Abstieg kämpfende FKP-U19 war vor 100 Zuschauern auf dem Husterhöh-Kunstrasen die spielbestimmende Mannschaft – und das gegen einen körperlich sehr ausgereiften Gegner. Ein schlechter Rückpass in der 25. und ein hoch in den Strafraum geschlagener Freistoß in der 63. Minute leiteten aber zwei Treffer für gnadenlos effektive Mainzer ein. Jonas Bartelt und Noah Dietze waren die Torschützen.

Spielglück fehlt

„Die Klub“ ließ wieder einmal zu viele gute Tormöglichkeiten ungenutzt und hatte auch in einigen Situationen das Spielglück nicht auf ihrer Seite. Eine klasse Kombination brachte noch das 1:2 (77.) durch Tom Lautenschläger. Auch danach waren bei einem Torlinienkullerer und einem Handspiel im Strafraum ohne Ahndung noch die Chancen zu mindestens einem Punkt da.

„Die Jungs haben ein prima Spiel abgeliefert, sich aber wieder nicht belohnt“, haderte FKP-Trainer Sebastian Heß. „Wir müssen in den nächsten Spielen punkten. Mit der Leistung von heute ist mir da nicht bange“, richtete er schon den Fokus auf das nächste Heimspiel am Sonntag (13 Uhr) gegen Viktoria Herxheim.

