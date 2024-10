Trainer Peter Rubeck war zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft beim 2:1 gegen den Ludwigshafener SC am Ende der kräftezehrenden englischen Woche.

Drei Teams haben sich an der Tabellenspitze der U19-Fußball-Regionalliga etwas vom Rest abgesetzt. Mit dabei: der FK Pirmasens nach dem 2:1 (1:0) gegen den Ludwigshafener SC. „Wenn man berücksichtigt, dass das unser drittes Spiel war in dieser kräftezehrenden englischen Woche, dann war das eine starke Leistung gegen einen guten Gegner“, sagte FKP-Trainer Peter Rubeck.

Nachdem Valentin Lerner schon zwei gute Tormöglichkeiten vergeben hatte, schoss er in der 40. Spielminute das verdiente 1:0 nach feinem Pass von Vincent Weber. Die Gäste hatten bis zur Pause im Framas-Stadion keine einzige Torchance. Nach 60 Minuten kam der LSC stärker auf, da sich jetzt bei der Rubeck-Elf der Kräfteverschleiß bemerkbar machte. Weber besorgte aber nach einer verlängerten Ecke das 2:0 (82.). Ludwigshafen verkürzte noch durch einen Elfmeter.

FCK-U19 in Hermersberg

Die Pirmasenser gastieren am Mittwoch (19.30 Uhr) in der zweiten Runde des A-Junioren-Verbandspokals beim Landesligisten TuS Hohenecken. Zeitgleich empfängt Verbandsligist SC Hauenstein den Regionalligisten FC Speyer, und die SG Hermersberg/Queidersbach erwartet auf dem Hermersberger Kunstrasen die U19 des 1. FC Kaiserslautern, aktuell Vierter in ihrer DFB-Nachwuchsliga-Gruppe nach einem 0:2 gegen den 1. FC Köln.

