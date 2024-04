„Die individuelle Klasse der Mainzer hat den Unterschied ausgemacht.“ So kommentierte Sebastian Hess, Trainer der Regionalliga-A-Junioren des FK Pirmasens, die 0:2 (0:0)-Niederlage seiner Elf bei Tabellenführer TSV Schott Mainz.

Die Pirmasenser U19-Fußballer hätten, so Heß, eine „sehr, sehr gute Defensivleistung“ gezeigt. Ganz stark: FKP-Keeper Simon Schwarz, der unter anderem in der 41. Spielminute einen Strafstoß parierte. Die Gäste aus Pirmasens hätten zuvor durchaus selbst in Führung gehen können. Das Zeug dazu hatten ein Freistoß von Tom Lautenschläger (31.) und ein Kopfball von Felix Hess nach Flanke von Jannis Zimmermann (37.).

Doppelschlag

In der zweiten Hälfte kam die Phase, in der die von Hess angesprochene individuelle Klasse der Mainzer den kleinen Unterschied ausmachte. Da gelang der Heimelf durch Righteous Vodi (57.) und Nico Dorn (61.) ein Doppelschlag, und „die Klub“ musste fortan einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. Ben Berger hätte fast verkürzt, doch Schott-Keeper Leander Schmidt fischte ihm den Ball noch weg (77.). Heß: „Das Auftreten der Mannschaft hat absolut gestimmt. So engagiert zu spielen muss unser Ziel für die kommenden Partien sein. Dann holen wir auch die nötigen Punkte, um uns vor die Abstiegszone zu setzen.“

Nächsten Sonntag geht es um 13 Uhr im Framas-Stadion gegen den Tabellendritten, den 1. FC Saarbrücken.

