Die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens schlagen sie weiter wacker in der U19-DFB-Nachwuchsliga.

Der Neuling führte am Sonntag zweimal beim bisherigen Tabellenführer seiner Gruppe, dem TSV Schott Mainz, kassierte aber vier Minuten vor Spielende noch den Treffer zum 2:2-Endstand. FKP-Trainer Peter Rubeck sah auf dem Kunstrasen an der Karlsbader Straße „ein hoch intensives Fußballspiel“. Er betonte: „Auch wenn wir wieder kurz vor Spielende den Ausgleich gefangen haben, bin ich mit der Leistung meiner Mannschaft hoch zufrieden.“ Laufleistung, Zweikampfverhalten und spielerische Klasse stimmten.

Das 1:0 erzielte in der 26. Spielminute Samuel Pastorek. Der aufgerückte Verteidiger erkämpfte sich den Ball am gegnerischen Strafraum und setzte einen Schlenzer ins lange Eck. „Da hat die Staffelung nach hinten nicht gestimmt“, kommentierte Rubeck den 1:1-Ausgleich kurz vor der Pause durch Jan Seliger, dem ein eigener Standard vorausgegangen war. In der zweiten Spielhälfte waren die Pirmasenser das bessere Team. Als TSV-Keeper Ben Reese einen Schuss nach vorne abwehrte, drückte FKP-Mittelstürmer Valentin Lerner den Ball zum 2:1 für „die Klub“ über die Linie (65.). Ein Mainzer Freistoß leitete das 2:2 durch Kerim Beck ein. Die FKP-Abwehr wehrte zunächst zweimal ab, der dritte Schuss war dann drin.

Pokal-Viertelfinale am Mittwoch

Ein Sieg, zwei Unentschieden und eine 1:2-Niederlage bei Greuther Fürth – das ist die bisherige FKP-Bilanz in der nationalen Liga. Am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr) spielen die Pirmasenser im Viertelfinale des Verbandspokals beim FC Speyer, der in der Verbandsliga auf Platz zwei steht.