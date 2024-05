Der FK Pirmasens wird in seinem letztes Heimspiel in dieser U19-Regionalligarunde von Eintracht Trier kalt erwischt, steigert sich nach katastrophalem Start aber deutlich.

„Wir haben die ersten 30 Minuten massiv verschlafen und mussten dann mit einer tonnenschweren Hypothek in die zweite Halbzeit starten.“ So kommentierte Sebastian Heß, scheidender Trainer der U19-Fußballer des FK Pirmasens, das 2:4 (0:4) im letzten Saison-Heimspiel in der A-Junioren-Regionalliga gegen eine spielstarke Eintracht aus Trier.

Allgemeine Verunsicherung

Wie so oft in dieser Saison gerieten die Pirmasenser früh in Rückstand. Dieses Mal schon nach gerade einmal zwei Minuten durch ein Tor von Dion Marina. Als Mike Rembe den Ball nach einem Klärungsversuch ins eigene Netz abfälschte, stand es gar 0:2 (8.). Die allgemeine Verunsicherung im FKP-Defensivbereich nutzten die Gäste konsequent aus. Leonard Petry und Tim Leßing erhöhten bis zur 33. Minute auf 0:4.

Nun aber bekam „die Klub“ mehr Zugriff, traf noch vor der Pause Pfosten und Latte des Eintracht-Tors. Hilfreich auch die personellen Änderungen nach dem Seitenwechsel. Die Gastgeber übernahmen die Spielkontrolle. Es dauerte aber bis zur 74. Minute, ehe Jannis Zimmermann mit einem 17-Meter-Schuss auf 1:4 verkürzte. Niklas Wangler schloss ein feines Solo zum 2:4 ab (80.). „Wenn man das ganze Spiel bewertet, geht das Ergebnis so in Ordnung“, sagte FKP-Trainer Heß. Unabhängig davon wie seine Mannschaft ihr letztes Saisonspiel kommenden Sonntag (13 Uhr) bei Tabellenführer SV Gonsenheim bestreitet, wird sie die Runde auf Platz zehn beschließen.

SO SPIELTEN SIE