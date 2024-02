Die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens haben auch ihr zweites Regionalligaspiel nach der Winterpause mit 1:2 (0:1) verloren.

Nach der Heimniederlage am Sonntag gegen Aufsteiger Viktoria Herxheim verharrt die FKP-U19 auf Rang 13 und schwebt damit weiter in akuter Abstiegsgefahr. Waren es gegen Gonsenheim eine missglückte Rückgabe und ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, so führten gegen Herxheim zwei Kopfballtore nach Ecken zur Niederlage. Robert Cenusa in der 39. und Max Nauerth in der 71. Minute brachten so die Vorderpfälzer auf die Siegerstraße. Glück hatte „die Klub“ bei einem Pfostenschuss.

Der rote Faden

Der FKP war in der Offensive nicht durchschlagskräftig genug, um Herxheims Abwehr in Bedrängnis zu bringen. Erst in der Schlussminute gelang durch ein super Freistoßtor von Ben Berger das 1:2 (90.). „Es zieht sich wie ein roter Faden durch: Wir liefern ein ausgeglichenes Spiel, geraten aber durch zwei Situationen, die wir nicht in den Griff bekommen, ins Hintertreffen“, sagte FKP-Trainer Sebastian Heß. Nächsten Sonntag geht es zum Tabellensechsten, dem VfR Wormatia Worms (Anstoß: 13 Uhr).

