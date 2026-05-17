Die Entscheidung, ob der FK Pirmasens auch nächste Saison der U19-DFB-Nachwuchsliga angehört, fällt erst am Pfingstsamstag.

Auf dem Rasen des FC St. Ilgen im nordbadischen Leimen führten die A-Junioren-Fußballer des FKP am Sonntag zur Pause mit 2:1 gegen den SV Sandhausen. „Wir waren klar die bessere Mannschaft, hätten gut und gerne noch zwei Tore machen müssen“, sagte FKP-Trainer Peter Rubeck. Aber am Ende stand eine 2:4-Niederlage. Nun muss sein Team nächsten Samstag (Anstoß: 13 Uhr) auf der Husterhöhe gegen den 1. FC Saarbrücken gewinnen, um kommende Runde in der U19-Eliteklasse spielen zu dürfen.

Die Südwestpfälzer gerieten in der 16. Spielminute in Rückstand. Batum Akgöz kam hinter der Kette an den Ball und ließ FKP-Keeper Niko Eiermann keine Chance. „Die Klub“ schlug zurück. Cai Crafton wurde in Sandhausens Strafraum unfair zu Fall gebracht und schoss den fälligen Elfmeter selbst zum 1:1 (19.) ein. Oleksandr Formaniuk und Samuel Pastorek mit einem Kopfball hätten den FKP schon in Führung bringen können. Dann kam Sheperd McVay über rechts, passte scharf zu Crafton in den Strafraum und im Zweikampf mit Sandhausens Semin Zulum prallte der Ball zum 2:1 für Pirmasens ins Tor (37.). Zweimal Crafton und dann noch Benedikt Stratmann vergaben Chancen zum 3:1. In der 60. Minute glich des SVS aus. „Danach haben wir gleich mehrfach gewechselt, denn es war klar, dass wir den Fokus auf das Heimspiel gegen Saarbrücken setzen müssen. Nur mit einem Sieg dort können wir noch auf Platz vier kommen“, erklärte Rubeck seine Maßnahme. Diese führte zu einem Bruch im Spiel. Sandhausen nutzte das und gewann nach zwei weiteren Treffern von Akgöz und Jason Moser noch mit 4:2. Der eingewechselte Nico Marinaro verletzte sich und musste nach nur neun Minuten Spielzeit wieder raus.