Die A-Junioren des FK Pirmasens schlagen Schott Mainz, überholen Greuther Fürth und stehen nun auf einem Platz, der ein weiteres Jahr in der U19-DFB-Nachwuchsliga bringt.

Trainer Peter Rubeck, 64 Jahre alt und ab Juli Rentner, hüpfte am Sonntagnachmittag nach dem Abpfiff vor Freude über den Rasen des Framas-Stadions, als sei er gerade einem Jungbrunnen entstiegen. 300 Zuschauer auf der Tribüne feierten die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens. Diese hatten, obwohl sie nach dem Notbremsen-Rot für ihren Kapitän Marvin Schick ab der 32. Minute in Unterzahl spielen mussten, gerade nach leidenschaftlichem Kampf in der U19-DFB-Nachwuchsliga den TSV Schott Mainz mit 1:0 geschlagen und waren somit auf den so wichtigen vierten Platz in ihrer Gruppe vorgerückt.

Vor dem Anpfiff war klar: Nur wer hier als Sieger vom Platz geht, hat noch eine Chance auf Rang vier, der zur Teilnahme an der DFB-Nachwuchsliga in der nächsten Saison berechtigt. Es ging sofort zur Sache. Die zehnte Spielminute: Der erst 16-jährige FKP-Keeper Niko Eiermann, stark in allen Facetten, in denen ein Torhüter heute gefordert ist, schlug den Ball zu Oleksandr Formaniuk an der Mittellinie. Der Ukrainer passte in den Lauf von Cai Crafton, der im Strafraum zu Fall gebracht wurde. Den Strafstoß zimmerte er selbst oben in die Torangel – 1:0.

Rot für den FKP-Kapitän

Der FKP ging auf das 2:0. Schick glänzte im Deckungszentrum, checkte Benjamin Patschke clever mit dem Körper weg, entschärfte einen langen Ball, indem er ihn per Kopf zum Keeper leitete, doch dann das: Schick musste als letzter Mann ins Laufduell mit Patschke, der fiel vorm Strafraum – Rot für den FKP-Kapitän. „Da war keine Berührung!“, raufte sich Trainer Rubeck die Haare.

Sein Team musste sich neu sortieren, lief nicht mehr vorne an, sondern erst ab der Mittellinie. Plötzlich war’s ein anderes Spiel. Formaniuk hatte als Erster die Idee, wie trotz Unterzahl noch ein Treffer gelingen könnte. Doch nach seinem Dribbling an drei Mainzern vorbei legte er sich den Ball zu weit vor. Popescu rutschte mit langer Grätsche Patschke im Strafraum den Ball weg. Applaus. Jetzt waren auch die Zuschauer da, jede gelungene FKP-Aktion wurde gefeiert.

Eiermann hielt sein Team per Fußabwehr im Spiel – Pause. Die Mainzer versuchten, das Spiel konsequent in die Breite zu ziehen. „Der Platz ist eh schon groß. Aber ich hatte das Gefühl, der wird immer größer“, erzählte Jannik Muth nach dem Abpfiff. Die FKP-Defensive verstand es, durch aufopferungsvolle Laufarbeit die Räume im Mittelfeld so eng zu halten, dass Schott fast nur durch Standards oder Weitschüsse gefährlich wurde. Formaniuk ließ wieder drei Mainzer aussteigen, Benedikt Stratmann drückte den Ball über die Linie, doch der Schiedsrichter pfiff Abseits (65.).

Ein Sieg der Leidenschaft

Im Gegenzug Drucksituation der Gäste. Zwei Schüsse abgeblockt, der letzte vorbei. Karim Benali kam frei zum Schuss – Glanzparade Eiermann. Dann der Schlusspfiff. Die Blauen auf dem Platz hüpften wild durcheinander, umarmten sich, die Zuschauer erhoben sich von ihren Sitzplätzen und feierten einen Sieg der Leidenschaft. „Ich bin brutal stolz auf die Jungs! Wenn man bedenkt, wer noch alles gefehlt hat und wie lange wir ohne unseren Kapitän spielen mussten. Kompliment auch an das Publikum. Die haben uns richtig gepusht!“, betonte FKP-Trainer Rubeck.

„Was für ein Kraftakt! Trotz des Schocks durch die Rote Karte haben wir immer an uns geglaubt. Und das gegen einen so starken Gegner. Phantastisch!“, jubelte Muth, der beständige FKP-Sechser aus Bundenthal. Die Pirmasenser A-Junioren haben am drittletzten Spieltag der DFB-Nachwuchsliga B den Nachwuchs von Greuther Fürth überholt. Am Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) geht es zum SV Sandhausen.