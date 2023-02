1:1 (0:1) endete das Regionalliga-Heimspiel der FKP-U19 gegen die SV Elversberg.

„Wir hätten aufgrund der klareren Torchancen dieses Spiel gewinnen müssen.“ Sebastian Heß, Trainer der U19-Regionalliga-Fußballer des FK Pirmasens, war nicht mit dem Ergebnis, aber mit der Leistung seiner Elf in der zweiten Spielhälfte sehr zufrieden.

Die Gäste aus dem Saarland gingen durch einen verdeckten Schuss aus dem Gewühl heraus in der 35. Minute in Führung. Die hätte der FKP noch vor der Pause locker ausgleichen können. Erst blieb Robin Petry gegen den SVE-Keeper zweiter Sieger (39.), dann klärten die Gäste nach einem Freistoß auf der Linie. Nach einer Ecke von Dennis Scholler verlängerte Mattis Hauser mit dem Kopf, und Petry drückte am langen Pfosten den Ball zum 1:1 (58.) über die Linie. Scholler traf dann noch die Latte (70.).

Nächsten Samstag, 17 Uhr, gastieren die Pirmasenser A-Junioren beim Tabellenzweiten SV Gonsenheim.

SO SPIELTEN SIE