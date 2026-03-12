Nach der Herbstmeisterschaft in der A-Junioren-Regionalliga und dem Aufstieg in die DFB-Nachwuchsliga hat die U19 des FK Pirmasens nun auch das Halbfinale im Verbandspokal erreicht. Beim FC Speyer gewann das Team von Trainer Peter Rubeck am Mittwochabend hoch verdient mit 5:2 (3:0).

Abwehrspieler Samuel Pastorek mit einem Weitschuss (8.), Valentin Lerner per Elfmeter nach Foul an Elias Mamarin (45.+4) und Reid Morman mit einem platzierten Schuss (45.+5) trafen in der ersten Hälfte. Durch einen Standard verkürzte Speyers Ryan Yemele (54.). Der FKP antwortete postwendend. Lerner vollendete nach Doppelpass mit Oleksandr Formaniuk zum 4:1 (57.). „Ein klasse Dribbling an vier Gegenspielern vorbei“, schwärmte FKP-Co-Trainer Uwe Scharbach vom 5:1 durch Formaniuk (84.). Paul Scholl traf dann noch mal für Speyer. Als weitere Halbfinalisten stehen der 1. FC Kaiserslautern und der SC Idar-Oberstein fest.

Das Viertelfinalspiel des FSV Mainz 05 bei Viktoria Herxheim wurde in der Verlängerung beim Stand von 1:1 wegen der schweren Verletzung eines Mainzer Spielers abgebrochen.