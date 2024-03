Die FKP-U19 ist mit optimalen zwölf Punkten aus den letzten vier Spielen auf Platz zehn in der Regionalliga vorgerückt.

„Das Gute vorneweg: Wir haben das vierte Spiel in Folge gewonnen und stehen jetzt vier Punkte vor der Abstiegszone.“ Mit dem Ergebnis war Sebastian Hess, Trainer der A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens, nach dem 3:1 (2:0) im Regionalliga-Heimspiel gegen den Tabellenletzten JFG Saarlouis/Dillingen zufrieden, ansonsten nicht: „Es war ein schwaches Spiel von uns. Aber wir laufen personell auf der letzten Rille und müssen schauen, dass wir bis zum nächsten Spiel in 14 Tagen die nötige Frische bekommen.“

Zwei Spieler verletzt raus

Der FKP dominierte erwartungsgemäß von Beginn an auf dem Husterhöh-Kunstrasen. Doch dann der Dämpfer: Jan-Luca Fadel (16. Minute) und Hannes Jensen (25.) mussten verletzt ausgewechselt werden. Tom Lautenschläger traf aus 20 Metern zum 1:0 (29.), Felix Hess köpfte nach einem Freistoß von Jannis Zimmermann das 2:0 (39.). Als Malek Hamdan ein Eigentor zum 3:0 (61.) unterlief, schien die Partie gelaufen. Doch plötzlich stimmte die Zuordnung im Defensivverbund nicht mehr, die Gäste bekamen mehr Räume. Nach dem Tor von Waeel Zeidan stand es nur noch 3:1 (71.). In der Folge scheiterten Hamdan und Luca Knöpfel bei Chancen zum Anschlusstor an FKP-Keeper Simon Schwarz. Der Pirmasenser Kapitän Niklas Wangler sah nach einer Rangelei noch die Rote Karte (89.).

