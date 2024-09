Durch das verdiente 2:0 (1:0) im Framas-Stadion gegen Aufsteiger TuS Marienborn bleiben die A-Junioren-Fußballer des FK Pirmasens auch nach dem zweiten Spieltag Tabellenführer der Regionalliga.

„Und das noch ohne Gegentor“, merkte FKP-Trainer Peter Rubeck nicht ohne Stolz an und fügte hinzu: „Ein richtig gutes Team haben wir da zusammen.“ Nicht nur die gute Abwehrarbeit – die Gäste aus Mainz verzeichneten über 90 Minuten nur eine echte Torchance, einen Pfostenschuss von Younes Mamis (82.) –, sondern auch die Qualität der Standards zeichnen die neu formierte FKP-U19 aus. Nach einem Freistoß von Oleksandr Formaniuk köpfte Henri Rech das 1:0 (27.). Bis zur Pause dominierte die Heimelf klar. Rubeck: „Da hätten wir höher führen müssen.“ Das 2:0 (58.) leitete Vincent Weber mit einem klasse Pass in den Lauf von Noah Stilb ein, der sich nicht abdrängen ließ und auch TuS-Keeper Falk Baka keine Chance ließ. Einen Tag zuvor hatte Stilb beim 3:0-Sieg der ersten FKP-Mannschaft im saarländischen Diefflen sein Debüt in der Herren-Oberliga gegeben. Das 3:0 hatte Weber selbst auf dem Fuß, doch Baka lenkte sein Geschoss mit einer Hand über die Latte (71.). Nächsten Sonntag, 17.30 Uhr, gastiert die FKP-A-Jugend bei Wormatia Worms.

